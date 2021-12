L’Ananas Nain

(Texte Angel St Benoit)

Endémique de l’Amérique du Sud et du centre, la variété d’herbacée terrestre « Ananas nanus » ou ananas nain, appartient au genre de l’ananas et à la famille des broméliacées. On recense six versions miniatures de cet ananas décoratif. Quant au fruit exotique de l’ananas cosmosus, il est découvert au XVème siècle et ramené par Christophe Colomb dans les cales de ses navires depuis les Antilles. Les Portugais l’introduiront au Bengale au XVIème siècle.

Le mot ananas vient de la langue Amérindienne Tupi-Guarani « Ananà »qui signifie fruit parfumé. Autrefois en France on le nommait Amanat ou Nanà. L’espèce est hémicryptophyte (ses parties vivantes sont au ras du sol) et sa couronne est un rejet. On la retrouve au Costa-Rica, en Afrique au XVIIème et XVIIIème siècle.

Tout comme son grand frère cosmosus, l’ananas nanus meurt après avoir donné son petit fruit de forme conique à la peau épaisse et écailleuse et diffusé des rejets. Son port forme une rosette évasée et son feuillage est persistant. Son calice en forme de manchon garde l’eau. Le fruit peut être de couleur rose ou rouge avec des feuilles pointues aux couleurs vertes/grises ou brunes( bronze), roses, rouges, panachées.

Le plant développant peu de racines se plait en pleine terre en zone humide mais non détrempée dans un sol enrichi de tourbe, de perlite et de sable. On peut aussi le placer dans un pot suspendu dans un emplacement lumineux mais sans soleil direct.

Quelques variétés naines

Ananas bracteatus (Lindl.) ou ananas requin, endémique d’Argentine, Brésil, Bolivie, Equateur. Son inflorescence lavande ou rouge a des bractées roses ou rouge vif, des fruits vermillons que l’on retrouve souvent dans les compositions florales la tige et le fruit contiennent de la broméline extraite des tiges et des racines fraiches, laquelle est utilisée en pharmacie comme anti-inflammatoire.

Ananas sagenaria(Arruda)Schult & Schult.f. Endémique d’Argentine de Bolivie de l’Equateur, du Brésil, du Paraguay offre une grosse fleur rouge.

Ananas comosus variegatus (chevelu panaché), son feuillage vert souligné de blanc est bordé d’épines roses. Ses inflorescences peuvent être roses ou bleues avec des bractées rouges, sa coiffe est également panachée.

Ananas lucidus Mill (1768) Brésil, Equateur, Guyane française, Pérou, Venezuela. Avec les fibres extraites des feuilles, les tribus locales fabriquent des tissus, des cordes. Ses feuilles brillantes de couleur vert/bronze et ses fleurs aux sépales verts et charnus à bords rougeâtres ont des pétales blancs à la base et l’extrémité d’un bleu/violet.

Maladies

Si le plant est trop au soleil, des tâches marron naissent sur les feuilles. En atmosphère trop sèche peuvent apparaitre araignées rouges ou cochenilles farineuses.

Dans le langage des fleurs, l’ananas symbolise un accueil chaleureux et généreux. On le retrouve souvent sculpté au-dessus des portes dans divers endroits du monde, comme à Stone Town à Zanzibar. Les Amérindiens arrivés aux Antilles en accrochaient déjà à l’entrée de leurs huttes.

Le R.P Du Tertre déclarait en 1667, que « l’ananas est le Roi des fruits car Dieu a déposé une couronne sur sa tête ».