La plante est endémique des forêts tropicales et subtropicales du Nord du Mexique (où on la trouve accrochée aux troncs des arbres formant des bouquets d’un mètre d’envergure) ; d’Amérique Centrale et du Sud, du Panamá. Elle est aussi connue sous le nom de «Langue de Feu, « Anthure Flamant rose » ou de « Lady Jane », « Cotton Candy », « Flamingo Flower » chez les Anglophones. L’anthurium est découvert en 1857 au cours d’une de ses expéditions, par l’explorateur, diplomate et naturaliste autrichien Karl Von Scherzer qui voyagea aux Antilles et en Amérique Centrale et du Sud entre 1852 et 1855. En 1861, il est aussi l’un des membres de l’équipe scientifique de l’expédition autour du monde du SMS Novara et donna son nom à la variété « Anthurium Scherzerianum » au spadice spiralé. De retour d’un voyage en Colombie, le paysagiste français, voyageur et écrivain Edouard André, (à l’origine des parcs de Monte-Carlo, du Luxembourg, de Montevideo en Uruguay : 42 hectares de superficie aujourd’hui ; ramène en France en 1876, 25 variétés d’anthuriums. Parmi ceux-ci, un plant sera baptisé anthurium Andreanum, de couleur rouge au spadice jaune, à partir de ce plant seront créés de nombreux cultivars. Il existe actuellement environ 900 variétés d’anthuriums dont certaines espèces poussent dans les milieux semi arides. Terrestre ou épiphyte, le plant appartient à la famille des aracées dont font aussi partie le Spathiphyllum et l’Arum. Parfaitement acclimaté aux Antilles, l’anthurium est devenu emblématique de notre flore antillaise ; tant dans nos jardins créoles, qu’en vente comme fleur coupée sur les marchés.

PLANTATION

Facile d’entretien, l’anthurium se plait dans des sols humides, drainés où l’eau ne stagne pas et sous une lumière tamisée, à l’abri d’un soleil direct et à l’écart des courants d’air. Certaines variétés peuvent s’élever à un mètre. Fleurissant toute l’année, l’épi central de la fleur, est un grand spadice droit ou spiralé qui porte de très petites baies et s’entoure d’une spathe cordée, cireuse en forme de coeur. Cette spathe peut être de couleur rouge, orange, rose, blanche, crème, pour les plus connues, chocolat, vert (Midori), violet, bicolore (Obake) ou saumonée. Le feuillage brillant et alterne peut être en rosette, allongé, en forme de coeur. Le plus facile pour en obtenir des plants, est de diviser les pieds-mère lorsqu’ils sont suffisamment touffus. Pour stimuler la floraison, couper régulièrement les fleurs fanées et les tiges des feuilles jaunies. La plante est sensible aux cochenilles et aux araignées rouges. Lors de l’arrosage d’un anthurium placé en pot, éviter la pulvérisation des fleurs.

ATTENTION

C’est une plante dépolluante qui absorbe l’ammoniaque ou le xylène, présents dans l’atmosphère, mais la plante est à placer hors de portée des enfants et des animaux car sa sève toxique et urticante contient des cristaux d’oxalate de calcium.

Dans le langage des fleurs l’anthurium signifie hospitalité. Quand la fleur est rouge, elle symbolise la passion, rose un amour tendre, blanche, un amour sincère.

Textes & Photos : Angel St-Benoit & Shutterstock