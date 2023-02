C’est décidé, cette année je change mon canapé

Pour apporter du caractère à votre lieu de vie, rien de tel qu’un canapé signé par les grands noms du design. Certains modèles sont de vraies œuvres d’art, sorties tout droit des ateliers des meilleurs concepteurs. Leurs matériaux sont innovants, ils ont un charme incontesté et leurs détails font mouche ! Et pourquoi ne pas adopter un canapé iconique avec un look intemporel, une assise confortable et des courbes légendaires ?

Ces canapés pour intérieurs contemporains sont déclinés dans toutes les matières de revêtements, vous avez le choix d’une belle diversité entre les tissus, les velours, les microfibres, le cuir… Une belle innovation voit le jour avec des tissus provenant de bouteilles en plastique recyclé et du plus bel effet !