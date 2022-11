Première maison , premiers choix

A l’heure où vous vous apprêtez à vous lancer à corps perdu dans votre rêve devenu réalité imminente et que sonne l’heure des grandes manœuvres, vous mesurez l’étendue des tâches qui vous attendent pour votre première maison.

Propulsés au rang de « maître d’ouvrage » du fait de votre nouveau statut de propriétaire, vous souhaitez être à la hauteur de la responsabilité. Vous n’êtes pourtant pas obligés de dominer votre sujet sur le bout des doigts pour vous en acquitter. Il vous suffira d’en superviser correctement les grandes lignes et les articulations. Le but : laisser le moins de place aux imprévus qui vous feront rapidement déchanter comme des décisions hasardeuses.

Accordez-vous un peu de fantaisie en affirmant votre style architectural. On a souvent tendance à distinguer la maison dite traditionnelle (qui cadre bien dans le paysage architectural) à la maison contemporaine (aux lignes plus modernes). A vrai dire, chaque maison est personnalisable et reflète davantage les préférences des propriétaires et c’est tant mieux ! Rien n’interdit de trouver quelques éléments d’inspiration au sein des catalogues des constructeurs et architectes pour esquisser votre première maison, fruit de vos choix éclairés.

Plusieurs écueils guettent les pilotes mal inspirés : l’inadaptation du projet au terrain (qui vous amène par exemple à multiplier les stratagèmes alors que ce n’est pas vraiment nécessaire), ou bien la mauvaise répartition des surfaces qui débouche sur des incongruités architecturales : couloirs excessifs, étalements…

En tant que propriétaire du terrain et de la future maisons, il faut le savoir, votre rôle est d’effectuer plusieurs tâches : la rédaction d’un programme détaillé, l’établissement du budget global ainsi que la recherche du terrain et l’analyse de ses contraintes…

Pour vous aider, vous avez la possibilité de vous faire assister d’un architecte. Si sa participation est obligatoire pour tout projet de construction au-delà de 150 m2, ce professionnel s’avère de très bon conseil y compris pour des surfaces plus modestes. Un doute sur la faisabilité de votre opération, besoin d’un éclairage sur la pertinence de tel matériau de construction ? C’est l’occasion de lui en faire part. Un accompagnement qui va jusqu’à l’étape de la réception lors de laquelle l’architecte est à même de vous alerter sur les éventuels vices et malfaçons.

Avec ou sans le regard d’un professionnel, il vous reviendra de définir les grandes lignes, les dynamiques qui délimiteront et façonneront votre chez-vous, et de faire des choix. Avant même le dessin d’un plan, penchez-vous sur l’organisation schématique de la future construction.

C’est ce qui vous permettra de mettre en valeur les divers volumes : les volumes principaux correspondant aux lieux de vie et de services (salon, chambre, cuisine, salle de bain), auxquels seront juxtaposés des volumes secondaires (la terrasse, le garage, le pool house…).

C’est le moment de réfléchir à l’articulation de l’espace jour et de l’espace nuit, aux ouvertures et aux séparations, au lien entre les espaces intérieurs et extérieurs, ainsi qu’à l’insertion du projet au sein de son environnement. En ayant une pensée pour les générations futures, c’est dès à présent que se dessinent les habitudes et modes de vie de demain. Ne vous privez pas de ménager une possibilité pour agrandir la maison. Un conseil avisé : Faites toujours le choix de la fonctionnalité et l’accessibilité, que vous apprécierez dès l’entrée dans votre maison et encore davantage sur vos vieux jours.

