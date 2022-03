Installer un îlot central dans une petite cuisine

Qui a dit qu’une petite cuisine ne pouvait pas briller par son goût et son audace ? Grâce à l’îlot central, offrez-vous une expérience design entièrement personnalisée. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme et le désir d’un îlot, discret ou pièce maitresse, que de choix ! Minimaliste et mignon, c’est l’une des tendances déco de la saison quand on touche à la cuisine. Des couleurs douces, un vert amande pastel, un bois chaud, des zelliges blanc irisé pour une cuisine et son îlot dans l’air du temps. Si vous en avez l’étoffe, un mix and match de pastel et de couleur plus terreuse et authentique pourrait vous convenir. A l’aide d’un plan de travail imitation pierre ou béton, choisissez une teinte sable, des façades de rangements en vieux rose, des tabourets en bois et cuir blanc pour une énergie chaude et réconfortante.

Si au contraire, vous aviez déjà craqué pour une cuisine colorée, venez adoucir l’ambiance avec un îlot gris pâle pour un effet cocooning assumé. Un plan de travail imitation marbre pour une touche romantique ou même en bambou pour coller à la tendance des matériaux durable.

N’ayez pas peur d’investir complètement la pièce, petite cuisine se marie très bien avec des suspensions XXL par exemple. En rotin façon Bali ou en cuivre pour un look très médina, elles viendront surplomber et compléter la meilleure version possible de votre cuisine, aussi réduite soit – elle.

Amusez-vous avec cet espace supplémentaire, crée de toute pièce sans avoir eu besoin de bouger les murs.