Ma chambre à coucher version cocooning

Déclinaison de la mousse haute résilience, le matelas à mémoire de forme a depuis longtemps fait ses preuves et conquis les dormeurs qui ont les courbatures en horreur. Spécialement conçu pour respecter la morphologie, ce système ingénieux cible les points de pression pour viser l’alignement le plus naturel du corps.

Du mal à vous décider ? Ne tranchez pas et prenez le meilleur des deux mondes en optant pour le matelas hybride qui fait une mousse haute résilience sur des ressorts ensachés.

Et pour affiner encore davantage votre sélection, sachez que vous pouvez jouer sur les différentes épaisseurs et les degrés de fermeté : moelleux, équilibré, ferme ou très ferme.

En soutien du matelas, l’indispensable sommier, une pièce de la literie qui absorbe près d’un tiers des mouvements nocturnes, qu’il soit à ressorts ou à lattes, fixe ou relevable.

Contrairement aux lattes passives, les lattes actives (dites encore avec suspensions ou articulées) permettent au sommier de suivre parfaitement votre position sur le matelas ainsi

que vos mouvements tout au long de la nuit ; le type de sommier qui fait des merveilles quand il est associé à un matelas à mémoire de forme.

Si votre idée du lit parfait est un endroit où l’on peut à sa guise lire, se détendre et parfois dormir, le sommier électrique sera votre partenaire irréprochable. Grâce à une télécommande, vous aurez tout loisir pour relever une ou plusieurs parties du sommier (en général, les parties correspondant à la tête et aux pieds). Vous partagez votre couche et avez des rythmes différents de votre conjoint ? Aucun souci, si le lit est à deux places : les sommiers et leur activation sont indépendants.

Le support posé, il ne vous reste qu’à tester le linge de lit. Qui arbore déjà les couleurs de vos rêves : teintes sablées ou subtilement crémeuses. Sous nos latitudes, le synthétique laisse volontiers la place au coton, organique de préférence, réputé pour ses fibres respirantes et absorbantes. Des couettes et des taies d’oreillers rafraîchissantes aux propriétés thermorégulatrices. Des tissus qui s’adaptent aux variations de chaleur corporelle et apportent une sensation de fraîcheur bienvenue. En complément du coton, la fibre naturelle de bambou est l’allié tout indiqué pour réguler naturellement la température et le taux d’humidité.

Le plus, le protège-matelas imperméable, fait dans les mêmes matières et qui laisse respirer votre matelas tout en le préservant des taches et autres inconvénients.

Pour parfaire votre univers cocooning, des pièces de mobilier au diapason de l’ambiance qui privilégient les matières naturelles : rotin, bambou, osier…tout en légèreté ; une petite commode aux accents cosy près du lit, des tabourets discrets en guise de pied de lit, un fauteuil recouvert de velours où se lover pour oublier le tracas quotidien…