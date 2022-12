Un Noël pastel

Table enchantée

Pour une table de fête pleine de douceur et invitant à la rêverie, choisissez une belle nappe en lin ou en chanvre lavé, si possible, ajoutez les serviettes de table du même modèle. Une agréable sensation de chaleur et d’authenticité se dégage de ces matières naturelles, de quoi donner envie de passer du temps à table et de s’y sentir bien. Blanc, crème ou nuage, optez pour une teinte douce afin de pouvoir marier plusieurs couleurs pastels par votre vaisselle et décoration. Adeptes des sets de table, les matières naturelles comme la corde ou le raphia sont des options vous permettant de donner un style bohème à votre table car qui dit pastel ne veut pas forcément dire enfantin. En superposant les matières, vous apportez plus de profondeur à votre décoration. Sur le choix des assiettes, un léger rose dragée ou rose nymphe ira parfaitement avec des couverts dorés. Des coupes en cristal teinté, photophores de verre soufflé, vases de table, le tout restant dans une déclinaison de pastel allant du vert d’eau au rose dragée, seront également du plus bel effet.

D’ailleurs en utilisant les couleurs pastel comme thématique principale, cela vous permet d’user de quelques excentricités. Un chemin de table fait de petits sapins recouverts de paillettes, de plumes, des petites maisons de pain d’épice, coupelles de biscuits au gingembre, sucres d’orge, chaque petit élément apporte une dimension supplémentaire à l’univers doux et feutré de votre Noël pastel.