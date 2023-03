Villa Terracina, Miami, Floride

Alors que l’extérieur est complexe et recouvert d’écrans, de vitrages et de feuillages, l’intérieur, conçu par Rosy Levy, est magistralement simple. Adoptant une approche semblable à une galerie, l’espace présente des murs blancs et épurés qui permettent à la vaste collection d’art des propriétaires de voler la vedette. L’espace de vie principal comprend des œuvres d’artistes tels que Nick Cave, Fabio Viale, Richard Long et Yinka Shonibare. Le travertin, le noyer et la pierre de quartzite composent une palette de matériaux texturée et sophistiquée mais suffisamment minimaliste pour mettre en valeur les éléments de décoration.

La légèreté et la délicatesse des intérieurs de la villa Terracina s’articulent sur la façade côté mer avec une série d’écrans en aluminium perforé au laser et cuivré, qui contrastent avec une palette de stuc et de travertin non rempli (comme un clin d’œil à la pierre de corail floridienne). Des plantations luxuriantes d’Alocasia California à feuilles larges et de vignes en cascade permettent au bâtiment contemporain de se fondre dans son environnement, en intégrant également des jardins sur les toits.

Réunissant un contexte saisissant, un amour pour l’art et l’ambiance des climats chauds qu’offre Miami, Terracina combine le meilleur des deux mondes ; intimité et raffinement urbain. En somme, une maison ouverte et flexible qui est adaptée aux besoins de ses propriétaires.