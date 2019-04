SUGAR BEACH SAINTE-LUCIE

Établi dans une plantation sucrière du 18ème siècle, le Sugar Beach jouit d’un cadre exceptionnel entre les deux majestueux pitons du sud de l’île classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, au coeur d’une forêt de 40 hectares. Disséminées parmi les hibiscus, jasmins et autres bougainvilliers, ses chambres et villas allient le charme de l’architecture coloniale au confort d’équipements modernes et raffinés.

Connu historiquement sous le nom de « Jalousie Plantation », l’hôtel a rejoint le portfolio sans cesse grandissant du groupe Viceroy, et rouvert ses portes en 2012 après de considérables améliorations, sous le nom de Sugar Beach.

L’établissement cinq étoiles, au charme sans égal, compose avec une architecture coloniale en grande partie authentique : d’un côté, des villas blanches au charme vintage, héritages de comptoirs franco-britanniques établis en alternance jusqu’au début du XIXème siècle ; de l’autre, une relecture moderniste élégante et réussie, à l’oeuvre dans des suites luxueuses et parfaitement équipées : lits à baldaquins, draps en coton égyptien, piscines privées et service de majordome, entre autres. Bungalows sur le front de mer et résidences à deux, trois voire quatre chambres sont également proposés.

Le spa unique avec ses cabanes perchées au dessus des arbres, vaut quant à lui seul le détour. Les cabines sont lovées dans les arbres et les soins proposés y sont biologiques. De confortables chaises longues invitent à profiter d’un bain de soleil entre deux baignades dans l’eau turquoise de la mer des Caraïbes…

L’hôtel réserve à ses invités une exquise tranquillité dans une atmosphère de pureté et d’authenticité. Offrant à la fois suffisamment d’espace pour les familles et les jeunes mariés, le Sugar Beach, St. Lucia est le choix par excellence pour le séjour des voyageurs les plus exigeants à la recherche d’isolement et de quiétude au milieu d’un environnement naturel d’une beauté inégalable. MAGAZINE

© Viceroy Hotel Group