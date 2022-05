Le potager : votre zone antistress

SE RECONNECTER À LA NATURE

On le sait, le quotidien de notre société hyperconnectée et orientée performance, connait son lot de stress. Un contexte qui contribue à rendre notre besoin de déconnexion —pour plus de connexion à la nature —, d’autant plus vital. Et avoir un potager est une excellente manière de maintenir un lien régulier avec la nature. Dans le jardin, le patio ou au balcon, ce petit bout de jardin vous incite à mettre la tête dehors, pour penser à autre chose que le travail ou les études. Vous vous plaisez à sentir l’air sur vos joues, à écouter le chant des oiseaux, et apprécier la brise venir lentement souffler le vide dans votre tête….

LES DOIGTS DANS LA TERRE

Pour vous sentir connecté(e) à la nature, introduire vos mains dans la terre est aussi une approche efficace et relaxante. Le semier, le rempoter et biner ont pour effet secondaire de vous aider à vous détendre. Laissez votre téléphone hors de portée et concentrez-vous sur la terre. En un rien de temps, vous serez dans un état de (quasi) médiation. Votre rythme cardiaque ralentit, votre esprit s’apaise et votre humeur s’adoucit… Et si vous avez aussi la chance de découvrir de nouvelles pousses dans votre potager, c’est la cerise sur le gâteau !

OBJECTIF : PLAISIR ET DÉTENTE

Dans le potager, on oublie le travail ; alors ne cherchez pas à tout prix la performance. Votre seul objectif est de prendre du plaisir. Et si cette activité plaisir vous apportent, en plus, quelques belles courgettes, tomates ou giromons, ce sera un joli bonus. Mais l’important c’est avant tout de profiter de ces instants au potager ; d’écouter la nature et apprendre d’elle. Alors, prenez du recule sur l’agitation du quotidien, détendez-vous… et savourez !

PROLONGER LE PLAISIR…

Jusque dans l’assiette ! Après le plaisir du jardinage de vos plantes potagères, prolongez votre sentiment de satisfaction en réalisant de savoureuse recettes avec des ingrédients de votre jardin : une dorade aromatisée aux fleurs et herbes, une tarte aux fruits ou encore une boisson à base de brisée, de mélisse ou de romarin.