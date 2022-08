Le sucre, ami ou ennemi de ma santé? 

Le sucre peut-il devenir un poison pour notre santé ?

Comparer le sucre à des drogues dures est un raccourci simpliste. Car si la consommation de sucre stimule les voies du cerveau associées aux sensations de plaisir et au circuit de récompense, et que ces voies qui se chevauchent peuvent produire des effets similaires à ceux de la consommation de substances illicites, cela ne rend pas pour autant le sucre addictif comme les drogues. La science a montré, entre autres différences essentielles, que les changements cérébraux qui conduisent à avoir besoin de plus en plus de cocaïne pour obtenir le même effet euphorisant ne sont pas observés avec le sucre.

Concernant le lien entre sucre et pathologies, là encore tout n’est pas blanc ou noir. Le rôle des sucres dans le développement de l’obésité a été étudié dans diverses méta-analyses, qui fournissent des preuves scientifiques de la plus haute qualité. On a pu conclure que la consommation de sucres n’entraîne de surpoids et d’obésité que si plus de calories sont consommées que dépensées, et que les sucres en eux-mêmes ne favorisent pas plus la prise de poids corporel qu’un autre nutriment. Tout est une question de quantité. D’autre part, la preuve d’une association entre l’apport total de sucres comme le glucose et le fructose, et le risque de diabète de type 2 (DT2) est considérée comme insuffisante. Une méta-analyse a conclu que le sucre total et le fructose ne peuvent pas être associés à l’apparition du DT2 et, fait intéressant, le saccharose était même associé à une diminution du risque de DT2 ! Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle les sucres à eux seuls causeront le DT2 n’est scientifiquement pas valable, mais par contre, l’obésité qui résulte d’un mode de vie malsain est elle fortement liée à l’incidence de la maladie.

Ainsi, il serait sage d’arrêter de stigmatiser un nutriment en particulier comme le sucre, et de se concentrer sur le maintien de son poids de santé, par exemple en augmentant son activité physique et en réduisant la consommation de restauration rapide et produits industriels.