Le Gloxinia perennis (L.) Fritsch 1894.

Le gloxinia qui se plait dans une atmosphère humide et chaude et dans un sol enrichi avec de la terre de bruyère, de l’humus et du terreau de feuilles, n’aime ni le soleil direct, ni les courants d’air.

Ses rhizomes souterrains, squameux, constitués d’écailles jaunes pâles, portent des tiges en forme de grappes, lesquelles se dressent et grimpent entre soixante centimètres et un mètre vingt. Elles sont surmontées d’un feuillage caduc, velouté et charnu, dont les bords sont dentelés. Les feuilles qui sont de teinte vert foncé sur le haut, rougissent en dessous avec le temps. Leurs nervures apparentes sont fragiles et cassantes, les fruits ou drupes sont des capsules ovoïdes à elliptiques qui contiennent de nombreuses et minuscules graines.

Les fleurs qui portent un léger duvet sont de couleur bleu pâle et mesurent environ quatre centimètres. En forme de grosses clochettes elles sont désignées sous l’appellation de « Cloches de Canterbury » à ne pas confondre avec les espèces du genre Campanule également nommées « Cloches de Canterbury)… Elles produisent à la base de leurs corolles et surtout la nuit, des gouttelettes d’un parfum subtil et mentholé.

Lorsque le rhizome entre en repos, il nécessite moins d’arrosage, ses feuilles se dessèchent et la dormance passée, la plante repousse et son processus de développement se réenclenche.