Notre petit potager 

Comme un artiste, dessinez parfaitement votre potager avant de vous lancer et surtout pensez à prendre et conserver vos notes. Un petit carnet dans lequel vous consignez vos plantations est un excellent moyen d’optimiser vos cultures. Il vous permettra de planifier vos récoltes en faisant tourner les cultures. Une fois que vous avez récolté un premier plan, optimisez le suivant soit en plantant le même tout de suite ou par une autre famille de légumes qui appréciera les sédiments laissés par les légumes précédents. Une laitue peut suivre une récolte de pois, puis des pommes de terre et enfin des concombres.

Une fois que votre schéma et votre planning sont terminés, l’emplacement de votre potager est primordial à sa réussite. Une orientation vers le sud est idéale, évitez les coins trop ombragés et si possible adossez votre potager contre un mur blanc afin de maximiser l’ensoleillement. Préparez le terrain en répandant du compost ou du fumier sur une terre décomptactée avec douceur, retirez les herbes, les racines et tout ce qui pourrait gêner la pousse de vos produits et passer enfin à la plantation.