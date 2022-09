Un bain dédié à la détente 

Quelques pas à parcourir dans vos extérieurs pour seule peine et, au détour d’une allée, au fond du jardin, près de la piscine ou, encore plus proche, sur votre terrasse, la récompense après une journée tumultueuse, d’autres remous autrement plus réjouissants, ceux prodigués par les bulles de votre spa ou de votre jacuzzi.

Pouvoir s’offrir une séance décontraction à domicile semblait inouï il y a quelque temps : on se doutait bien que des privilégiés pouvaient se le permettre, mais que l’offre se soit à ce point diversifiée et démocratisée ces dernières années à La Réunion, cela relève du fantasme…

Un rêve qui a un coût bien entendu mais pas aussi extravagant que dans nos chimères. Un magnifique cadeau à offrir ou pour soi-même pourquoi pas ? Aucun risque de regretter son coup de cœur si l’on est bien aiguillé qui plus est ; c’est par ailleurs l’autre belle surprise commerciale : les vendeurs spécialisés ont développé une vraie compétence, souvent pointue, sur les modèles qu’ils proposent, de vrais petits bijoux dédiés à la détente, au confort et le tout dans une qualité d’hygiène irréprochable.

Approchons-nous de ce rêve éveillé, par curiosité. Une première bonne nouvelle, des marches nous en facilitent l’accès, bien pratique pour éviter d’en escalader la paroi. Avant d’y entrer, on constate au passage que l’équipement est composé de deux parties : la cuve (généralement en acrylique) et le revêtement qui la ceinture et que dans le langage des initiés on appelle « jupe ». Si l’installation à bord de ce drôle d’engin paraît intuitive, on ne peut s’empêcher de penser que l’on s’y glisse comme dans un bain, en position assise ou allongée. Un confort appréciable en siège droit, inclinable, les jambes y étant tout à fait à l’aise quelle que soit la position adoptée, tandis que l’on ne craint pas de se relaxer entièrement en s’appuyant sur l’appui-tête.

Relaxation garantie

On peut en profiter seul ou en couple, comme avec les modèles à deux places, ou bien partager ce moment à plusieurs à l’intérieur de l’un des modèles familiaux qui accueille autour de 6 personnes. Précisons que tous vivent ce moment d’exception en même temps, mais chacun à sa convenance : grâce à des différences de profondeur de sièges, tous les membres (à partir d’un certain nombre d’années toutefois : pas avant 6 ans). Dans certains spas, il est également possible de personnaliser le mode de relaxation pour chaque utilisateur. Concrètement, si mon voisin a décidé de s’offrir une séance intense voire musclée, je peux très bien de mon côté goûter à un moment très apaisant ; le tout, à l’aide de modules interchangeables à loger dans des emplacements où ils s’emboîtent aisément.

Place à votre quart d’heure d’hydrothérapie afin d’évacuer le stress, en toute décontraction.

Pour cibler les zones tendues : des alliés naturels, l’eau et l’air qui conjointement vont agir sur ces désagréments du quotidien : douleurs musculaires (le dos, les épaules…), articulaires…

Les jets qui tapissent la paroi de la cuve (autour de 40 en moyenne pour un spa de deux places et parfois jusqu’à presque 100 jets pour des modèles XXL !) vont avoir plusieurs actions bénéfiques pour votre organisme et votre bien-être général.

Des jets pour un massage en profondeur qui traitent les contractions en profondeur ou au contraire très doux, histoire de prendre soin délicatement de vos épaules et de la région thoracique. Ou alors des jets rotatifs à impulsions qui pétrissent le dos et la région lombaire à la manière d’une masseuse experte en palpé-roulé. Les pieds, eux, ne sont pas en reste, ils bénéficieront d’une prise en charge complète des points de réflexologie plantaire. Tout un monde de délices à vos pieds !