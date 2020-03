LES GRANDS SENTIERS

Des flambeaux à la lampe frontale

Parmi les nombreuses activités attrayantes de l’archipel guadeloupéen, figurent en bonne place la randonnée pédestre. Si ces sentiers (appelés « traces » dans l’archipel guadeloupéen) bénéficient d’un entretien et d’un balisage permettant à tous un accès facile, il n’en fut pas toujours de même.

Les 300 km de traces sont répartis au cœur de la forêt tropicale, du Grand Cul de Sac marin et du littoral. La création de certaines d’entre elles s’inscrit dans le contexte historique de l’esclavage à l’image de la Trace Delgrès. Si elles constituent aujourd’hui des portes d’entrée pour partir à la découverte de la nature, elles restent cependant marquées par l’histoire, transformant la balade en parcours mémoriel.

Sur les pas des nèg mawons

Chaque année, le Parc national organise une marche commémorative dédiée aux Nèg Mawons. L’objectif de cette marche : se souvenir en revenant sur les pas de ces esclaves qui ont fui leurs maîtres en se réfugiant dans la forêt et qui ont du faire preuve d’ingéniosité pour fabriquer tous les objets du quotidien à l’image des flambeaux qui leur permettaient de se déplacer à la nuit tombée.

La randonnée nocturne organisée à cette occasion vous entraîne dans la forêt, jusqu’au camp Kellers, plus ancien camp de mawons de Guadeloupe. Au programme, au-delà de la balade, des ateliers parmi lesquels la fabrication de chaltouné (flambeaux), des animations et des dégustations encadrés par des guides et accompagnateurs de montagne.

Rendez-vous sur le site du Parc national pour connaître la date de ce rendez-vous annuel !

Ce type de balade alliant randonnée et parcours mémoriel est également proposé au public tout au long de l’année par des guides brevetés d’état passionnés par leur métier. C’est l’occasion de découvrir des paysages exceptionnels et cependant marqués par l’histoire. Pour choisir votre prochaine randonnée, contactez une des associations répertoriées par le comité départemental guadeloupéen de randonnée pédestre sur guadeloupe.ffrandonnee.fr

D’autres traces ont été créées dans un but plus pragmatique, notamment afin de permettre à la population de se déplacer en traversant le massif montagneux entre la côte sous le Vent et la côte au Vent.

Les sentiers de balade et de randonnée sont accessibles à tous. Ils sont répertoriés selon leur niveau de difficulté. Ceux situés à proximité des sites touristiques incontournables font l’objet d’aménagements avec, pour certains, une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Désormais, ces traces sont balisées et entretenues. Les travaux, l’entretien et la mise en place de la signalétique de ces différents sentiers sont réalisés par le Parc national de Guadeloupe. La signalisation des itinéraires des sentiers de randonnées est régie par une charte nationale.

Les divers itinéraires sont accessibles grâce aux dépliants distribués dans les points d’accueil du Parc national (Soufrière, Chutes du Carbet…) et les panneaux situés au départ des traces.

Depuis 2016, le Parc national de la Guadeloupe dispose d’une application www.randoguadeloupe.gp permettant de connaître l’emplacement des traces, leur niveau de difficulté et la durée du parcours. 68 itinéraires y sont répertoriés en collaboration avec l’association des Accompagnateurs en Montagne de Guadeloupe.

Les niveaux de difficulté des traces :

Très Facile : accessible à tous

Facile : accessible à tous mais avec des passages moins aisés

Moyen : réservé aux randonneurs habitués

Difficile : réservé aux randonneurs expérimentés

L’état des traces est actualisé sur les sites du Parc national ou du comité départemental de randonnée guadeloupéen à l’attention du grand public. Toutefois, les conditions climatiques peuvent avoir un impact sur les conditions d’accès. Il est ainsi fortement recommandé de s’informer de leur accessibilité avant de partir en randonnée et de suivre les conseils.

Pour votre sécurité, respectez toujours le balisage officiel. Ne prenez pas de raccourcis pour éviter les piétinements de végétaux. Ne vous éloignez pas de votre destination sous risque de vous perdre.