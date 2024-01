Architecture précolombienne

Un héritage de la légèreté, diffus et résilient

In fine, le principal héritage de cette conception amérindienne toute en légèreté et praticité brute tient principalement à la connaissance des essences et des usages de la nature. C’est particulièrement le cas pour les toitures et leur couverture, plaques végétales en palmiste, balisier ou latanier et par ailleurs redoutables alliés face à la pluie et aux fortes chaleurs et dont la technique intuitive viendra marquer largement les conceptions des premières cases vernaculaires.

Et si bientôt la pratique s’estompe et l’habitat troque sa primarité par l’exubérance des ornements et matières travaillées, la simplicité de ces structures marquera, pour le temps long, le point de départ des spécificités architecturales depuis lors à l’œuvre dans les colonies.