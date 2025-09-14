Vendre un bien immobilier, ce n’est pas seulement trouver un acheteur, c’est trouver le bon acheteur. Grâce à son implantation mondiale, eXp Realty donne accès à un réseau de milliers de clients potentiels, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe ou ailleurs.

Acheter une maison ou un appartement est une étape importante qui demande du temps, de la confiance et de la transparence. eXp Realty utilise des outils numériques puissants pour faciliter la recherche et le suivi des transactions : visites virtuelles, accès en ligne aux documents, communication directe et rapide avec l’agent en charge…

👉 Pour un acheteur, cela représente moins de déplacements, plus de clarté et plus de choix. Et surtout, grâce au réseau international, il devient facile de comparer, de se renseigner sur les tendances du marché ou de trouver un bien correspondant à son projet de vie, que ce soit une résidence principale, secondaire ou un investissement locatif.