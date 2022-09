Cuisine, l’art de l’épure

Des lignes pures, une impression de netteté et de limpidité ; rien qui ne viendra déranger la contemplation ni perturber le plaisir visuel et le sentiment de quiétude et de sérénité… On se sent d’emblée en confiance dans cette pièce où tout est pensé pour maximiser les effets sans excès.

Une illustration d’une maxime minimaliste : « Less is more », « Moins c’est plus » en version française popularisée par l’architecte et designer allemand Ludwig Mies van der Rohe. Plus concrètement, la simplicité est préférable à la complexité.

La cuisine qui choisit de s’affirmer par l’épure commence par le choix de sa configuration : plus elle sera dégagée, plus la pièce semblera respirer et conférer cette sensation de grandeur y compris aux plus petits espaces qui n’ont aucune raison d’être privés de ce type d’aménagement.

Les studios ou appartements par exemple ont tout à gagner à cultiver ce style qui contribue à agrandir les perspectives.

On imagine que les cuisines dites linéaires facilitent la circulation. Or, les autres types de disposition sont loin d’être disqualifiés. Du moment que le schéma reste clair, lisible, le plan pourra se déployer aussi bien en I (tout en longueur, façon couloir, de manière « linéaire ») comme aussi bien en L ou encore en U. On aura même le loisir, sans que cela n’amène à comprimer l’espace toutefois, d’insérer un îlot central dans la cuisine ou de le situer de manière légèrement déportée par rapport au volet principal.