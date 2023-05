Divan, banc ou méridienne ?

Le choix du canapé, on y passe des heures, on cherche le modèle parfait où l’on se sentira à l’aise mais dont on ne se lassera pas non plus. Mais au-delà de la pièce centrale, il y a peut-être un petit espace à la maison, comme l’entrée, un couloir ou l’angle du salon où vous souhaitez créer un petit coin détente en y ajoutant une petite assise. Accessoire de décoration ou véritable atout confort, les deux sont possibles grâce à ces différentes options. Focus sur le divan, le banc et la méridienne.