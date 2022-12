DIY : Un sapin avec une échelle

Nous commençons à célébrer la saison des fêtes de manière simple et spéciale à la fois, en décorant la maison en famille et en profitant de nos intérieurs. Cette année pour Noël, optez pour la tendance scandinave en fabriquant vous-même votre sapin le long d’une échelle et transformez votre maison en refuge idéal pour l’hiver. Pour cela, vous aurez besoin d’une échelle, de deux guirlandes de Noël, de fil de fleuriste, d’une guirlande micro LED, d’une étoile Osby et de vos plus belles boules de Noël.