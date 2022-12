La neuro-architecture , au service de notre bien-être 

Cette rapidité d’exécution entre ce que nos sens captent comme signaux et nos actions font en sorte que notre cerveau est constamment en train de créer des scénarios selon les informations qui arrivent à notre cerveau et les décisions que nous devons prendre.

Qu’est-ce que la neuro-architecture ? La neuro-architecture se situe à la croisée de deux disciplines bien distinctes : les neurosciences et l’architecture. Elle s’appuie sur notre connaissance croissante du fonctionnement du cerveau et vise à expliquer nos réactions face à tout ce qui relève de l’architecture. Aujourd’hui, grâce à la neuro-architecture, nous sommes capables de comprendre comment et pourquoi nous réagissons de telle ou telle manière.

Cette discipline s’intéresse à la façon dont l’environnement modifie le cerveau et donc le comportement. Sa fonction est de créer des espaces de bonheur, de bien-être, de productivité et de qualité de vie. Des bâtiments qui réduisent le stress et l’anxiété.

Son objectif est la conception d’espaces et de bâtiments axés sur le fonctionnement du cerveau de ceux qui les occupent. L’emplacement des fenêtres, les angles des murs et des meubles, les couleurs, les textures, les espaces ouverts et les sons.

Plusieurs études indiquent que les qualités esthétiques de l’architecture ont un impact significatif sur l’humeur, le comportement, le traitement cognitif et la santé mentale de l’homme. En outre, la grande majorité des gens passent environ 90 % de leur temps dans un espace clos. C’est pourquoi de plus en plus d’architectes et de concepteurs, Architectes d’intérieur, s’intéressent à l’application pratique des principes de la neuro-architecture dans la conception d’espaces, Cela nous donne une idée assez claire de l’importance de créer des bâtiments plus humains, plus sains.

Des éléments d’architecture, d’aménagement d’espace et d’environnement ont été identifiés pour influer sur le bien-être physique et psychique.

Concrètement, le bâtiment et son agencement sont pensés et construits pour agir sur nos processus cérébraux.

Exemple :

En entrant dans une église, par ex., nous vivons des émotions de l’ordre de l’humilité et de la solennité non pas par hasard, mais grâce au génie architectural derrière ce grand bâtiment : plafond haut qui nous fait sentir petits, vitraux et lampions qui créent une lumière tamisée et pierres qui amplifient la voix.

Sensibles à la géométrie et à l’organisation spatiale. Dès que l’on pénètre dans une pièce, ces cellules s’activent à la navigation et à l’enregistrement des données spatiales sous la forme de « cartes » cognitives.

Faites le test : concentrez-vous sur le souvenir d’un lieu où vous vous sentiez mal et dont vous vouliez partir. Votre pouls s’est-il accéléré ? Votre respiration aussi ?

Vous êtes-vous senti nerveux, aux aguets ? Vous pouvez remercier ces hormones du stress. Ces dernières se sont préparées à faire face à une menace perçue (dans le cas présent, vous faire partir le plus vite possible de cette pièce ou de ce bâtiment).

Notre santé est fortement dépendante de notre état physiologique. Il devient alors indispensable d’avoir des maisons, bureaux et immeubles « sains ».