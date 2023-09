Le tapis en déco !

Parlons entretien !

Certains seront sans doute plus réfractaires à l’utilisation d’un tapis, pourtant il existe quelques astuces bien utiles à connaître. L’entretien est un critère important à prendre en compte dans votre choix. En effet cela dépendra de l’endroit où il se situe. Si vous optez pour un emplacement dans une pièce conviviale, une des pièces les plus fréquentées comme le salon, la terrasse, choisissez un tapis qui aura une longue durée de vie, donc avec plus de résistance. Car c’est autant de passages et d’invités dans la pièce. Pour cela on optera pour des tapis synthétiques car plus faciles d’entretien et ceux-là résisteront mieux aux petits accidents du quotidien.

Il existe également des tapis en polypropylène dont la matière permet une meilleure résistance : anti u.v. et en résine. Le polypropylène est une matière très solide, avec de nombreux avantages : elle est résistante à la flexion, chimiquement inerte, stérilisée et recyclable. Il est également léger et peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison. Les tapis en polypropylène sont disponibles dans une variété de couleurs et de motifs pour s’adapter à tous les styles de décoration.

Pour finir, sachez qu’il existe le nettoyeur vapeur qui nettoie en profondeur en injectant de la vapeur d’eau chaude, et vient assainir votre tapis.