Trouver le terrain, bâtir en pente… 

Toujours plus d’habitants et toujours plus de constructions… Se lancer dans un projet immobilier peut s’apparenter à un casse-tête dans l’île, à commencer par trouver le terrain et par la suite devoir gérer la construction s’il est en pente. Commençons par prendre un bon bol d’air et attaquons-nous à ce point essentiel et déterminant.

Un vrai « mouchoir de poche », c’est parfois ce que l’on promet quand on annonce avec joie et motivation à ses proches son projet de construction. De quoi vous donner des sueurs froides, mais avec un peu de bon sens et d’organisation, vous vous apercevrez que le terrain à votre juste mesure n’est pas une chimère.

Une évidence s’impose, il faut bien le concéder, la pression démographique sur une île qui n’est pas extensible. Ce n’est pas une raison pour sombrer dans le catastrophisme ; le foncier reste accessible et parfois se libère (notamment grâce au déclassement de certaines parcelles auparavant consacrées à l’agriculture ou à une autre affectation que le résidentiel).

La vraie problématique consistera plutôt à rendre votre terrain apte à la construction ; puisque, nous en sommes persuadés, vous finirez bien par dénicher votre coin de bonheur. De nombreuses agences compétentes sont spécialisées pour les débusquer. Et la bonne nouvelle, c’est qu’avec le bon état du réseau routier, on peut se permettre d’aller s’installer dans les écarts sans craindre d’être trop isolé du centre urbain.

Le bon compromis pour la plupart des actifs et des retraités : un terrain en zone péri-urbaine accessible. Une fois que vous aurez eu une première accroche, avant d’arrêter votre choix, n’hésitez pas à vous rendre plusieurs fois sur le terrain visé et à différentes heures de la journée, voire de la nuit. Vous pourrez constater s’il est ensoleillé à votre convenance, bien exposé au vent et avoir une première estimation de l’ambiance que vous pourrez goûter une fois la maison érigée. Un passage par le service urbanisme de votre commune sera également indispensable : vous y obtiendrez les renseignements utiles sur les règles de construction qui s’y appliquent en accord avec le plan local d’urbanisme (PLU). Si le terrain se trouve au sein d’un lotissement, d’autres règles plus particulières pourront vous concerner (hauteurs, couleurs et matériaux à respecter par exemple).

Outre cette réglementation qui encadre ce que l’on peut en faire, ce sont les contraintes soumises au terrain qui conditionnent la constructibilité et l’utilisation future de votre projet.