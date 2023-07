L’armoire-miroir de mamie trouve une nouvelle jeunesse en version sur-mesure parfaitement intégrée : les placards disparaissent car ils sont dissimulés derrière, sur toute la longueur du mur. Quand une fenêtre se trouve à proximité, c’est encore mieux, car le miroir démultiplie la luminosité. C’est là sa deuxième qualité. Il fait merveille dans une entrée, qui manque souvent de clarté. On peut alors rattraper la lumière du salon, ou de la porte d’entrée quand elle est vitrée. Là encore, il est possible de dissimuler des placards à l’arrière. Bien orientés, les miroirs de l’entrée créent des perspectives, invitant à se diriger vers les pièces de réception.

Les miroirs ne voient pas que les visages. Les miroirs voient tout. C’est justement leur principale qualité. On les plaçait autrefois au-dessus des cheminées, point d’orgue de la pièce, en signe de richesse. La technique était jusqu’au XVIIIème siècle mal maîtrisée, ce qui valut à Louis XIV un véritable triomphe quand il en fit installer 357 de grande taille dans sa Galerie des glaces à Versailles, ravissant aux Vénitiens leur suprématie. Aujourd’hui, le miroir n’est plus un luxe, mais ses pouvoirs sont encore grands. L’une de ses facultés principales est d’agrandir la pièce . Utile dans une salle de bains, un grand miroir double aussi sa superficie.

Miroirs, miroirs, et la maison est plus belle